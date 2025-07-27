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27 июля 2025 в 11:37

Российские войска оставили ВСУ без цехов по сборке БПЛА

МО: ВС России нанесли удар по цехам с дронами ВСУ

Фото: Социальные сети

Российские войска нанесли поражение украинским цехам, в которых производили БПЛА, сообщили в Министерстве обороны РФ. Также был произведен удар по пунктам управления дронами дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 146 районах.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение по цехам производства БПЛА, пунктам управления БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 146 районах, — сказано в сообщении.

До этого в российском военном ведомстве рассказали, что на пункты временной дислокации ВСУ в ДНР и Харьковской области сброшены авиабомбы ОДАБ-1500 и ФАБ-500. На опубликованных кадрах видны яркие вспышки на месте ударов и поднимающиеся в воздух клубы дыма.

Также был нанесен удар по 24-му отдельному штурмовому батальону «Айдар» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) ВСУ в Сумской области. Источник утверждает, что в результате операции была полностью уничтожена одна из рот этого батальона. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

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