Подразделения группировки войск «Север» уничтожили роту 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) ВСУ, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Уточняется, что это произошло в Сумской области.

Потери 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» наглядно демонстрирует история сестры военного ВСУ Масальской, которая пыталась найти сослуживцев своего пропавшего без вести брата, но узнала, что вся его рота была уничтожена бойцами «Севера», — сказал собеседник.

Ранее российские десантники нанесли значительные потери подразделениям батальона «Айдар» и 158-й бригаде ВСУ. Это произошло в ходе взятия Вооруженными силами РФ села Бессаловка.

До этого стало известно, что подразделения ВС РФ вошли в украинский Димитров (Мирноград), расположенный восточнее Красноармейска (Покровск) на территории ДНР. По данным источника, оборона ВСУ в восточной части города была прорвана. В Минобороны России эти сведения не комментировали.

Тем временем глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что под Красноармейском продолжаются активные боевые действия. По его данным, российская армия осуществляет охват города и целенаправленно перерезает линии снабжения ВСУ.