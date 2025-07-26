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26 июля 2025 в 07:16

Роту батальона «Айдар» ВСУ подчистую уничтожили под Сумами

ТАСС: в Сумской области уничтожили роту батальона «Айдар» ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Подразделения группировки войск «Север» уничтожили роту 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) ВСУ, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Уточняется, что это произошло в Сумской области.

Потери 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» наглядно демонстрирует история сестры военного ВСУ Масальской, которая пыталась найти сослуживцев своего пропавшего без вести брата, но узнала, что вся его рота была уничтожена бойцами «Севера», — сказал собеседник.

Ранее российские десантники нанесли значительные потери подразделениям батальона «Айдар» и 158-й бригаде ВСУ. Это произошло в ходе взятия Вооруженными силами РФ села Бессаловка.

До этого стало известно, что подразделения ВС РФ вошли в украинский Димитров (Мирноград), расположенный восточнее Красноармейска (Покровск) на территории ДНР. По данным источника, оборона ВСУ в восточной части города была прорвана. В Минобороны России эти сведения не комментировали.

Тем временем глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что под Красноармейском продолжаются активные боевые действия. По его данным, российская армия осуществляет охват города и целенаправленно перерезает линии снабжения ВСУ.

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