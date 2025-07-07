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07 июля 2025 в 00:57

Стало известно о продолжающемся окружении Красноармейска

Пушилин: российские войска охватывают Красноармейск

Денис Пушилин Денис Пушилин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Под Красноармейском продолжаются активные боевые действия, сообщил в Telegram глава ДНР Денис Пушилин. По его данным, ВС РФ осуществляют охват города и целенаправленно перерезают линии снабжения ВСУ. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Глава региона констатировал, что ведутся активные действия по нарушению логистических маршрутов украинской армии. Это лишает противника возможности оперативно перебрасывать подкрепления и снабжение. Пушилин охарактеризовал складывающуюся оперативную обстановку как благоприятную для российских войск.

Ранее глава ДНР сообщил, что на Константиновском направлении, в том числе в районе Часового Яра, российские войска имеют существенные успехи. Он подчеркнул формирование благоприятной оперативной обстановки на этом участке фронта и намекнул на скорое освобождение ключевых населенных пунктов.

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявлял, что ВС России зачистили от ВСУ «карман» между населенными пунктами Малиновка и Миролюбовка. По его словам, эта операция позволила выровнять линию фронта и взять населенный пункт в огневой мешок. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Денис Пушилин
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