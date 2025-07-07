На Константиновском направлении, в том числе в районе Часового Яра, российские войска имеют существенные успехи, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. Он подчеркнул формирование благоприятной оперативной обстановки на этом участке фронта и намекнул на скорое освобождение ключевых населенных пунктов.

Политик выразил уверенность, что в ближайшее время последуют важные известия непосредственно об этом населенном пункте и путь к Константиновке будет открыт. Других подробностей Пушилин не привел.

Видим также определенные успехи в Часовом Яре, и уже не за горами хорошие новости о самом населенном пункте, ну а дальше освобождение уже непосредственно Константиновки, — заявил глава региона.

Беспилотные летательные аппараты стали играть решающую роль для продвижения и удержания позиций на фронте, ранее обратил внимание Пушилин на полях XII Форума регионов России и Белоруссии. Он напомнил, что неслучайно в российской армии создали соответствующие дополнительные подразделения.