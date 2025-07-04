В ДНР сообщили об огневом мешке для ВСУ в одном городе

В ДНР сообщили об огневом мешке для ВСУ в одном городе Советник главы ДНР Кимаковский: город Димитров оказался в огневом мешке

ВС России зачистили от ВСУ «карман» между населенными пунктами Малиновка и Миролюбовка, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, переданным ТАСС, эта операция позволила выровнять линию фронта и взять Димитров (украинское название — Мирноград) в ДНР в огневой мешок. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Наши войска зачистили карман между Миролюбовкой и Малиновкой и выровняли линию фронта, взяли Димитров в огневой мешок, — сказал он.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что взятие российскими войсками населенного пункта Удачное серьезно нарушило логистику красноармейско-димитровской группировки ВСУ. По его словам, в районе этого села сейчас идут масштабные бои. Глава региона добавил, что для ВСУ складывается крайне сложная ситуация. Украинскому командованию приходится перебрасывать резервы, чтобы пытаться удержать ключевые населенные пункты.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что подразделения группировки «Центр» вышли на западную границу Донецкой Народной Республики. По данным ведомства, они начали развивать наступление на территорию Днепропетровской области. Кроме того, по информации Минобороны, российские военные поразили подразделения 13 украинских бригад в ряде населенных пунктов, включая Димитров, Красноармейск, Новопавловку и Новоукраинку.