Российские войска прорвали оборону ВСУ под Покровском

Подразделения ВС России вошли в Димитров (украинское название — Мирноград) восточнее Красноармейска (Покровска) в ДНР, сообщает Telegram-канал «Милитарист». По его данным, оборона Вооруженных сил Украины в восточной части города прорвана.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

По данным канала, штурмовые подразделения ВС России заняли район Николаевки. Город входит в агломерацию Покровска.

Ранее издание The New York Times сообщило, что российские военные приблизились к полному контролю над территорией Донецкой Народной Республики. Это будет возможно после взятия ключевого населенного пункта — Константиновки. В случае ее падения практически все города на севере окажутся в зоне действия российских беспилотников, что значительно приблизит российские силы к взятию под контроль всего Донецка.

До этого глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что под Красноармейском продолжаются активные боевые действия. По его данным, российская армия осуществляет охват города и целенаправленно перерезает линии снабжения ВСУ. Он охарактеризовал складывающуюся оперативную обстановку как благоприятную для российских войск.