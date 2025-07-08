Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 июля 2025 в 08:59

Российские войска прорвали оборону ВСУ под Покровском

Подразделения ВС России вошли в Димитров на Покровском направлении

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Подразделения ВС России вошли в Димитров (украинское название — Мирноград) восточнее Красноармейска (Покровска) в ДНР, сообщает Telegram-канал «Милитарист». По его данным, оборона Вооруженных сил Украины в восточной части города прорвана.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

По данным канала, штурмовые подразделения ВС России заняли район Николаевки. Город входит в агломерацию Покровска.

Ранее издание The New York Times сообщило, что российские военные приблизились к полному контролю над территорией Донецкой Народной Республики. Это будет возможно после взятия ключевого населенного пункта — Константиновки. В случае ее падения практически все города на севере окажутся в зоне действия российских беспилотников, что значительно приблизит российские силы к взятию под контроль всего Донецка.

До этого глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что под Красноармейском продолжаются активные боевые действия. По его данным, российская армия осуществляет охват города и целенаправленно перерезает линии снабжения ВСУ. Он охарактеризовал складывающуюся оперативную обстановку как благоприятную для российских войск.

СВО
спецоперация
Покровск
ДНР
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МГУ объяснили, зачем Трампу нужен союз с Россией
Назван размер семейной налоговой выплаты на 2026 год
Политолог предсказал борьбу Израиля и Украины за американское оружие
«Готовиться к худшему»: в Москве жестко отреагировали на планы Запада
В Сети появились кадры драки в парламенте Армении
Российскому музыканту пригрозили снайперами на крыше
Стоматолог назвала причины комы ребенка после наркоза в Подмосковье
У летевшего в Москву российского самолета произошла течь топлива
«Ни рубля не вложили»: в АТА резко ответили Абхазии на критику туристов РФ
Королевская семья Британии: новости, террористы охотятся на Гарри и Меган
«Будут прятаться»: раскрыта судьба ТЦК на Украине после российских атак
«Земля горит под ногами»: в Японии высмеяли мольбы Зеленского к США
Бизнесмен из ХМАО незаконно наловил несколько тонн рыбы
Напавший с ножом на учителя россиянин вернулся домой после лечения
В АТОР раскрыли, сколько россиян пострадали из-за авиационного хаоса
Стали известны итоги встречи и. о. главы Минтранса с думскими фракциями
В петербургской подземке сняли с рельсов неисправный состав
В МГУ указали на место G7 после досрочного отъезда Трампа с саммита
Школьники посушили трусы на Вечном огне
Франкоязычные наемники замечены в боях за Поддубное
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО
Власть

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО

Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!
Общество

Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.