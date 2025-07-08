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08 июля 2025 в 02:39

В США рассказали, сколько территорий ДНР взято под контроль ВС РФ

NYT: ВС РФ близки к полному взятию под контроль ДНР

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российские военные приблизились к полному контролю над территорией Донецкой Народной Республики, сообщило издание The New York Times. В публикации отмечается, что, это может стать возможным после взятия Константиновки — ключевого населенного пункта.

Издание добавило, что Константиновку называют «главной целью». Она считается своего рода «вратами» в цепочку городов, формирующих последний крупный оборонительный рубеж Украины в ДНР. В случае «падения» Константиновки практически все города на севере окажутся в зоне действия российских беспилотников, что значительно приблизит российские силы к взятию под контроль всего Донецка, подытожило NYT.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что под Красноармейском продолжаются активные боевые действия. По его данным, российская армия осуществляет охват города и целенаправленно перерезает линии снабжения ВСУ. Он охарактеризовал складывающуюся оперативную обстановку как благоприятную для российских войск.

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявлял, что ВС России зачистили от ВСУ карман между населенными пунктами Малиновка и Миролюбовка. По его словам, эта операция позволила выровнять линию фронта и взять населенный пункт в огневой мешок. Минобороны России эту информацию не комментировало.

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