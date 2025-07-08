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08 июля 2025 в 09:21

«Айдар» понес колоссальные потери при взятии ВС России села на Украине

ТАСС: батальон «Айдар» понес колоссальные потери в Бессаловке Сумской области

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Российские десантники нанесли значительные потери подразделениям батальона «Айдар» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и 158-й бригаде ВСУ, сообщили ТАСС в силовых структурах. Это произошло в ходе взятия ВС России села Бессаловка.

Уничтожив несколько подразделений 158-й бригады и 24-го ОШБ ВСУ «Айдар», в ходе ожесточенных стрелковых боев наши подразделения ВДВ освободили село Бессаловка, — поделился собеседник агентства.

После этого оборону села пыталась удерживать 158-я отдельная механизированная бригада, уточнил он. По данным источника, анализ некрологов показал, что все подразделения «айдаровцев» были уничтожены в 20-х числах июня. После этого за оборону Бессаловки отвечала 158-я отдельная механизированная бригада ВСУ.

Ранее сообщалось, что подразделения ВС РФ вошли в украинский Димитров (Мирноград), расположенный восточнее Красноармейска (Покровска) на территории ДНР. По данным источника, оборона ВСУ в восточной части города была прорвана. В Минобороны России эти сведения не комментировали.

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