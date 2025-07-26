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26 июля 2025 в 20:07

Эффектное падение авиабомб на ВСУ попало на видео

МО: на позиции ВСУ в ДНР сброшены авиабомбы ОДАБ-1500 и ФАБ-500

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На пункты временной дислокации ВСУ в ДНР и Харьковской области были сброшены авиабомбы ОДАБ-1500 и ФАБ-500, сообщили в Министерстве обороны РФ. На кадрах, опубликованных РИА Новости, видны яркие вспышки на месте ударов и поднимающиеся в воздух клубы дыма.

Командованием было принято решение о нанесении по ПВД противника авиационных ударов ВКС России с применением ОДАБ-1500 и ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. В результате авиаудара ПВД противника поражены, — пояснили в оборонном ведомстве.

До этого стало известно, что взвод 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожен ударом ФАБ в районе села Новоселка в Днепропетровской области. Эти украинские солдаты дезертировали с позиций под Январским.

Также был нанесен удар по 24-му отдельному штурмовому батальону «Айдар» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) ВСУ в Сумской области. Источник утверждает, что в результате операции была полностью уничтожена одна из рот этого батальона. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

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