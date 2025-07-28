Беспилотники ВСУ пытались атаковать четыре региона России за ночь Силы ПВО за ночь сбили семь украинских дронов над четырьмя российскими регионами

Силы противовоздушной обороны в ночь на 28 июля сбили семь украинских беспилотников в небе над Россией, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ подверглись четыре региона страны.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — подчеркнули в МО.

Так, четыре дрона удалось ликвидировать над территорией Ростовской области, один — над территорией Орловской области. Еще по одному БПЛА было сбито над Калужской и Брянской областями, уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и трое пострадали в результате атаки украинских беспилотников на территорию Ленинградской области. Как отметил губернатор региона Александр Дрозденко, причиной смерти мирного жителя стал пожар, возникший из-за падения обломков БПЛА.

До этого стало известно о гибели известного в Калмыкии хирурга Мирослава Насанкаева в результате атаки украинских беспилотников на автомобиль в Ростовской области. Трагедия произошла недалеко от трассы Зимовники — Ремонтное — Элиста. Вместе с врачом погиб его двоюродный брат.