Известный хирург из Калмыкии погиб при атаке ВСУ под Ростовом

Известный хирург из Калмыкии погиб при атаке ВСУ под Ростовом Хирург из Калмыкии Насанкаев погиб под Ростовом при атаке беспилотника ВСУ

Известный в Калмыкии хирург Мирослав Насанкаев погиб в результате атаки украинских беспилотников на автомобиль в Ростовской области, заявил в своем Telegram-канале глава Калмыкии Бату Хасиков. По его словам, трагедия произошла недалеко от трассы Зимовники — Ремонтное — Элиста.

При ударе загорелся автомобиль, в котором находились наши соотечественники. Один из погибших — Мирослав Владимирович Насанкаев, челюстно-лицевой хирург, в последние годы работающий в Москве. Вместе с ним погиб его двоюродный брат, — подчеркнул руководитель региона.

По мнению Хасикова, подобные преступления Киева не имеют никаких оправданий, за каждую такую трагедию необходимо давать «моральный и исторический ответ». Он заверил, что власти республики находятся на связи с коллегами из Ростовской области, а также готовы оказать всестороннюю поддержку родственникам погибших.

Ранее в курской деревне Обеста, которая находится в пяти километрах от границы с Украиной, погиб мирный житель. Как сообщил врио главы региона Александр Хинштейн, ВСУ атаковали беспилотниками территорию рядом с местным клубом.