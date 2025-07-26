Известный хирург из Калмыкии погиб при атаке ВСУ под Ростовом

Известный в Калмыкии хирург Мирослав Насанкаев погиб в результате атаки украинских беспилотников на автомобиль в Ростовской области, заявил в своем Telegram-канале глава Калмыкии Бату Хасиков. По его словам, трагедия произошла недалеко от трассы Зимовники — Ремонтное — Элиста.
При ударе загорелся автомобиль, в котором находились наши соотечественники. Один из погибших — Мирослав Владимирович Насанкаев, челюстно-лицевой хирург, в последние годы работающий в Москве. Вместе с ним погиб его двоюродный брат, — подчеркнул руководитель региона.
По мнению Хасикова, подобные преступления Киева не имеют никаких оправданий, за каждую такую трагедию необходимо давать «моральный и исторический ответ». Он заверил, что власти республики находятся на связи с коллегами из Ростовской области, а также готовы оказать всестороннюю поддержку родственникам погибших.
Ранее в курской деревне Обеста, которая находится в пяти километрах от границы с Украиной, погиб мирный житель. Как сообщил врио главы региона Александр Хинштейн, ВСУ атаковали беспилотниками территорию рядом с местным клубом.