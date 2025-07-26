Дрон ВСУ убил мирного жителя в Курской области Хинштейн заявил, что мирный житель погиб при атаке ВСУ на деревню Обеста

Мирный житель деревни Обеста Рыльского района Курской области погиб в результате атаки ВСУ, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. По его словам, противник совершил атаку рядом с местным клубом.

Сегодня в деревне Обеста Рыльского района, которая находится в пяти километрах от границы с Украиной, вражеский FPV-дрон совершил атаку рядом с местным клубом. К огромной скорби, в результате удара погиб мирный житель, — написал Хинштейн.

Он выразил родным погибшего свои соболезнования. Хинштейн также напомнил, что нахождение в приграничных районах Курской области остается небезопасным.

Ранее мирный житель пострадал при атаке ВСУ на Белгородскую область. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, противник ударил дроном по коммерческому объекту в поселке Уразово Валуйского округа. До этого травмы получила женщина. ВСУ атаковали ее дом в селе Двулучное Валуйского округа. В больнице у нее диагностировали множественные осколочные ранения рук и ног, а также непроникающее ранение живота.