Дрон ВСУ едва не убил мирного жителя поселка под Белгородом Гладков: мужчина получил баротравму при атаке ВСУ на Уразово

Россиянин пострадал при атаке ВСУ на Белгородскую область, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, противник ударил дроном по коммерческому объекту в поселке Уразово Валуйского округа.

Мужчине с баротравмой бригада скорой оказала медицинскую помощь на месте, от предложенной госпитализации он отказался. В результате детонации в здании повреждены остекление и оборудование, — добавил он.

Несколько дней назад при атаке ВСУ травмы получила женщина. ВСУ ударили дроном по ее дому в селе Двулучное Валуйского округа. В больнице у нее диагностировали множественные осколочные ранения рук и ног, а также непроникающее ранение живота.

Тем временем стало известно, что обломки украинского дрона упали на жилой дом в селе Нижние Ачалуки в Малгобекском районе Ингушетии. На видео показано, что удар пришелся на фасад, крышу и хозяйственные постройки. В результате происшествия пострадали четыре человека — 28-летняя женщина и трое детей. Все они получили необходимую медицинскую помощь в амбулаторных условиях.