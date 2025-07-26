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26 июля 2025 в 16:29

Обломки упавшего на жилой дом в Ингушетии БПЛА сняли на видео

Опубликованы кадры поврежденного жилого дома в Ингушетии после падения БПЛА

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Обломки украинского дрона упали на жилой дом в селе Нижние Ачалуки в Малгобекском районе Ингушетии, сообщил Telegram-канал SHOT, опубликовав соответствующие кадры. На видео показано, что удар пришелся на фасад, крышу и хозяйственные постройки.

Как сообщили в региональном Минздраве, в результате происшествия пострадали четыре человека — 28-летняя женщина и трое детей. Все они получили необходимую медицинскую помощь в амбулаторных условиях.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО С в период с 10:00 до 11:00 мск сбили два украинских БПЛА. Один из них был перехвачен в небе над Ингушетией, второй — в Курской области.

Ранее пожар возник на территории промышленного объекта в Ставрополе после атаки беспилотников ВСУ. Как отметил глава региона Владимир Владимиров, возгорание оперативно ликвидировали, пострадавших нет. По его словам, целью Украины было нарушить энергетическую систему города.

До этого стало известно, что средства ПВО уничтожили 54 украинских БПЛА над Россией в ночь на 26 июля. Больше всего дронов — 24 — было сбито над территорией Брянской области. Еще 12 беспилотников уничтожено над Ростовской областью, шесть — над территорией Крыма, четыре — над акваторией Азовского моря, три — над Черным морем.

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Обломки упавшего на жилой дом в Ингушетии БПЛА сняли на видео
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