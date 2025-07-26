Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
26 июля 2025 в 07:30

Российские системы ПВО отразили десятки ночных атак ВСУ

Минобороны: силы ПВО сбили 54 дрона ВСУ над Россией за ночь

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Дежурные средства ПВО уничтожили 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Россией в ночь на 26 июля, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства больше всего дронов — 24 — было сбито над территорией Брянской области.

Еще 12 беспилотников уничтожено над Ростовской областью, шесть – над территорией Республики Крым, четыре – над акваторией Азовского моря, три — над акваторией Черного моря. По два дрона сбито над Орловской и Тульской областями, а также один БПЛА — над территорией Белгородской области.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь информировал, что беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал автомобиль с людьми в регионе, он сгорел. По его словам, два человека погибли. На месте ЧП работают специалисты.

До этого при атаке БПЛА было повреждено здание на железнодорожной станции в Песчанокопском Ростовской области. По словам Слюсаря, никто не пострадал. Кроме того, из-за падений обломков беспилотников вспыхнула трава во дворах села Генеральского и хутора Малая Федоровка.

Минобороны РФ
беспилотники
ПВО
атаки ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ответ Путина на ультиматум Трампа восхитил Китай
Генерал раскрыл судьбу попавших в плен наемниц ВСУ
Салат из помидоров с луком на зиму: без стерилизации и лишних хлопот
Алаудинов допросил устроившего дебош в ЛНР чеченца
Патрушев назвал причину угроз Калининграду со стороны руководства НАТО
Промышленный объект загорелся в Ставрополе после атаки БПЛА
В Венгрии уточнили свою позицию по вооружению Киева
Приснился клещ? Большой, черный, на собаке? Расшифровка снов здесь
Бутерброды, прощайте! Почему каша и макароны — лучший завтрак для мозга
Пожар в российском регионе унес жизни троих детей
Стало известно, продолжатся ли тропические ливни в Москве
Обломки БПЛА рухнули на многоэтажку в российском регионе
Крах обороны Красноармейска и новые дроны-пауки: новости СВО к утру 26 июля
Отец перебежчика Герасимова пригрозил критикам сына черной магией
SHOT сообщил, что дроны ВСУ пытаются атаковать Владикавказ и Нальчик
Француз выбил экс-первую ракетку России с турнира в США
Раскрыто, чего испугались депутаты партии Зеленского после реформы НАБУ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 26 июля: инфографика
ВСУ попытались атаковать промышленное предприятие в российском регионе
Российские системы ПВО отразили десятки ночных атак ВСУ
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Европа

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.