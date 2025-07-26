Российские системы ПВО отразили десятки ночных атак ВСУ

Дежурные средства ПВО уничтожили 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Россией в ночь на 26 июля, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства больше всего дронов — 24 — было сбито над территорией Брянской области.

Еще 12 беспилотников уничтожено над Ростовской областью, шесть – над территорией Республики Крым, четыре – над акваторией Азовского моря, три — над акваторией Черного моря. По два дрона сбито над Орловской и Тульской областями, а также один БПЛА — над территорией Белгородской области.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь информировал, что беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал автомобиль с людьми в регионе, он сгорел. По его словам, два человека погибли. На месте ЧП работают специалисты.

До этого при атаке БПЛА было повреждено здание на железнодорожной станции в Песчанокопском Ростовской области. По словам Слюсаря, никто не пострадал. Кроме того, из-за падений обломков беспилотников вспыхнула трава во дворах села Генеральского и хутора Малая Федоровка.