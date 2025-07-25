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25 июля 2025 в 07:00

Здание на железнодорожной станции под Ростовом было повреждено взрывом

Слюсарь: здание на станции под Ростовом было повреждено при атаке БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При атаке БПЛА было повреждено здание на железнодорожной станции в Песчанокопском Ростовской области, в нескольких частных домах выбило окна, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале. По его словам, никто не пострадал.

Военные отразили минувшей ночью атаку БПЛА в Новошахтинске, Зернограде, Каменске-Шахтинском, Мясниковском, Песчанокопском, Родионово-Несветайском, Октябрьском сельском и Красносулинском районах, — написал Слюсарь.

Кроме того, из-за падений обломков беспилотников вспыхнула трава во дворах села Генеральского Родионово-Несветайского района и хутора Малая Федоровка Красносулинского района, уточнил врио губернатора. Он добавил, что пожары были оперативно потушены.

Кроме того, была предпринята «массированная атака» беспилотниками на Краснодарский край. Губернатор региона Вениамин Кондратьев указал, что в результате были зафиксированы небольшие повреждения частных домов в Темрюкском и Славянском районах, также обломок дрона рухнул на вагон поезда в Тимашевске. Два человека пострадали.

Также над Невинномысском было сбито 37 БПЛА. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подчеркнул, что никто не пострадал.

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