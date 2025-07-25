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25 июля 2025 в 05:07

«Массированная атака»: над Краснодарским краем сбили беспилотники ВСУ

Кондратьев: Краснодарский край подвергся массированной атаке БПЛА ВСУ

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Минувшей ночью была предпринята «массированная атака» беспилотниками на Краснодарский край, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев. По его словам, есть небольшие повреждения частных домов в Темрюкском и Славянском районах, также обломок дрона рухнул на вагон поезда в Тимашевске.

В Темрюкском и Славянском районах есть незначительные повреждения частных домов — выбиты окна, без пострадавших. В Тимашевске обломки БПЛА упали на территорию вокзала, повредили один из вагонов проходящего через город пассажирского поезда, — написал Кондратьев.

В результате падения БПЛА вокзал Тимашевска остался без электроснабжения. Как уточнил губернатор, его уже восстановили.

Ранее Вениамин Кондратьев передавал, что в результате прошлой атаки Вооруженных сил Украины на регион два человека погибли, 11 пострадали. Тогда обломки сбитого беспилотника упали на улице Авиационной в Адлерском районе Сочи и на территории нефтебазы.

Тем временем в Херсонской области дрон ВСУ атаковал частный автобус, в результате три человека погибли. Губернатор региона Владимир Сальдо указал, что трагедия произошла в Голопристанском округе.

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