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Атаки ВСУ на Россию
24 июля 2025 в 09:37

Два человека погибли в результате ночной атаки ВСУ на Краснодарский край

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Два человека погибли, 11 пострадали в результате ночной атаки Вооруженных сил Украины на Краснодарский край, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вениамин Кондратьев. По его словам, обломки сбитого беспилотника упали на улице Авиационной в Адлерском районе Сочи и на территории нефтебазы.

В Адлерском районе Сочи обломки сбитого беспилотника упали на улице Авиационной. В момент падения рядом находились две женщины, обе погибли от полученных ранений. Обломки дрона попали и на территорию нефтебазы. В результате атаки пострадали 11 человек, четверо госпитализированы, включая сотрудника ДПС, которого доставят санавиацией в краевую больницу, — написал Кондратьев.

Остальные пострадавшие получили помощь амбулаторно. Мэру Сочи Андрею Прошунину поручено оказать поддержку пострадавшим и семьям погибших.

Ранее стало известно о падении фрагментов уничтоженного беспилотника ВСУ вблизи кинопарка «Москино» в Новой Москве. По словам журналистов, обломки дрона ВСУ были найдены на расстоянии 500 метров от съемочной площадки в зоопарке «Планета обезьян». Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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Вениамин Кондратьев
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