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22 июля 2025 в 16:39

Обломки сбитого дрона ВСУ упали вблизи кинопарка «Москино»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обломки сбитого беспилотника Вооруженных сил Украины упали возле кинопарка «Москино» в Новой Москве, сообщает Telegram-канал Mash. Отмечается, что фрагмент дрона нашли в 500 метрах от съемочной площадки в зоопарке «Планета обезьян».

На обломке была взрывчатка с шариками от подшипников. Сотрудники учреждения эвакуировали зоопарк и вызвали саперов. В «Москино» уточнили, что декорации не пострадали, поскольку БПЛА упал за забором.

По данным Минобороны РФ, российские силы ПВО уничтожили 35 украинских беспилотников в ночь на 22 июля. Больше всего дронов сбито над территорией Брянской области — девять БПЛА. Семь беспилотников уничтожено над территорией Ростовской области и шесть – над Калужской областью.

Тем временем в Херсонской области дрон ВСУ атаковал частный автобус, в результате три человека погибли. Губернатор региона Владимир Сальдо уточнил, что трагедия произошла в Голопристанском округе. По предварительным данным, погибли три человека. Еще три мирных жителя пострадали и находятся в тяжелом состоянии.

Новая Москва
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Москино
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