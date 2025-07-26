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Атаки ВСУ на Россию
26 июля 2025 в 07:13

ВСУ ударили по машине с людьми в российском регионе

Слюсарь: в Ростовской области сгорела машина с людьми после атаки дрона ВСУ

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал автомобиль с людьми в Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале. По его словам, два человека погибли. На месте ЧП работают специалисты.

В Зимовниковском районе возле автодороги Зимовники-Ремонтное-Элиста в результате атаки БПЛА сгорел автомобиль. Погибли два человека. Их личность сейчас устанавливается, — написал он.

Ранее Слюсарь заявлял, что ВСУ ночью попытались атаковать Ростовскую область. Удары БПЛА отражены в Каменске-Шахтинском, Тарасовском, Миллеровском, Красносулинском и Шолоховском районах. В хуторе Чукаринский из-за падения БПЛА нарушено энергоснабжение частных домов по улице Терновая. В одном из жилых домов повреждены кровля и фасад, выбиты стекла в окнах.

До этого при атаке БПЛА было повреждено здание на железнодорожной станции в Песчанокопском Ростовской области. По словам Слюсаря, никто не пострадал. Кроме того, из-за падений обломков беспилотников вспыхнула трава во дворах села Генеральского Родионово-Несветайского района и хутора Малая Федоровка Красносулинского района

Ростовская область
Юрий Слюсарь
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