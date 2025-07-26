ВСУ ударили по машине с людьми в российском регионе

ВСУ ударили по машине с людьми в российском регионе Слюсарь: в Ростовской области сгорела машина с людьми после атаки дрона ВСУ

Беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал автомобиль с людьми в Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале. По его словам, два человека погибли. На месте ЧП работают специалисты.

В Зимовниковском районе возле автодороги Зимовники-Ремонтное-Элиста в результате атаки БПЛА сгорел автомобиль. Погибли два человека. Их личность сейчас устанавливается, — написал он.

Ранее Слюсарь заявлял, что ВСУ ночью попытались атаковать Ростовскую область. Удары БПЛА отражены в Каменске-Шахтинском, Тарасовском, Миллеровском, Красносулинском и Шолоховском районах. В хуторе Чукаринский из-за падения БПЛА нарушено энергоснабжение частных домов по улице Терновая. В одном из жилых домов повреждены кровля и фасад, выбиты стекла в окнах.

До этого при атаке БПЛА было повреждено здание на железнодорожной станции в Песчанокопском Ростовской области. По словам Слюсаря, никто не пострадал. Кроме того, из-за падений обломков беспилотников вспыхнула трава во дворах села Генеральского Родионово-Несветайского района и хутора Малая Федоровка Красносулинского района