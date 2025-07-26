«Атака отражена»: украинские дроны сбили над российским регионом

ВСУ попытались атаковать Ростовскую область, заявил в Telegram-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь. По его словам, никто не пострадал.

Ночью в Ростовской области атака БПЛА отражена в Каменске-Шахтинском, Тарасовском, Миллеровском, Красносулинском и Шолоховском районах. В хуторе Чукаринский Шолоховского района из-за падения БПЛА нарушено энергоснабжение частных домов по улице Терновая, — написал Слюсарь.

В одном из жилых домов, уточнил врио губернатора, повреждены кровля и фасад, выбиты стекла в окнах. Также был нанесен ущерб хозяйственным постройкам.

Ранее ВСУ предприняли «массированную атаку» беспилотниками на Краснодарский край. Губернатор региона Вениамин Кондратьев рассказал, что в результате были зафиксированы небольшие повреждения частных домов в Темрюкском и Славянском районах, также обломок дрона рухнул на вагон поезда в Тимашевске. Два человека пострадали.

До этого Вениамин Кондратьев передавал, что в результате прошлой атаки Вооруженных сил Украины на регион два человека погибли, 11 пострадали. Тогда обломки сбитого беспилотника упали на улице Авиационной в Адлерском районе Сочи и на территории нефтебазы.