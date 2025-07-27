Мужчина умер после атаки дронов на Ленинградскую область Дрозденко: один мужчина погиб при атаке дронов на Ленинградскую область

Один человек погиб, трое пострадали в результате атаки украинских беспилотников на территорию Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. По его словам, причиной смерти стал пожар, возникший из-за падения обломков БПЛА.

К сожалению, не обошлось без пострадавших. На пожаре из-за обломков БПЛА погиб мужчина. Кроме женщины, еще двое молодых людей обратились за медицинской помощью с ушибами и порезами от осколков. Всем, включая близких погибшего, будет оказана помощь, — написал губернатор.

По данным властей, атака была направлена на военные и промышленные объекты. Все цели были уничтожены средствами противовоздушной обороны. В отражении участвовали силы Ленинградского военного округа и Ленинградской военно-морской базы.

Ранее Минобороны РФ сообщило о рекордных 72 сбитых за сутки украинских БПЛА над восемью регионами России и акваторией Азовского моря. Основная часть перехватов — 51 дрон — пришлась на Ленинградскую область, что стало суточным рекордом по числу сбитых беспилотников. Также системы ПВО работали в Брянской, Калужской, Новгородской, Курской, Нижегородской, Смоленской и Белгородской областях.