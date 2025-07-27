Ленобласть побила суточный рекорд по числу перехваченных БПЛА Минобороны: 72 БПЛА сбито за день над регионами России

Российские средства противовоздушной обороны за день сбили свыше 70 украинских БПЛА над восемью регионами страны и акваторией Азовского моря, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Работа велась в период с 05:40 до 18:00 мск. 51 перехваченный дрон пришелся на Ленинградскую область — это суточный рекорд по числу сбитых БПЛА на территории РФ.

С 05:40 до 18:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 72 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

Так, средства ПВО сбили 51 дрон в Ленобласти в период с 06:25 до 09:40 мск. Еще пять БПЛА уничтожено в Брянской области, четыре — в Калужской области, по три — в Новгородской и Курской областях, по два — в Нижегородской области и над акваторией Азовского моря, по одному — в Смоленской и Белгородской областях.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что один человек погиб, еще один получил ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины на гражданский автомобиль в хуторе Бондаренков в Шебекинском округе. По его словам, под ударом украинского БПЛА оказалась супружеская пара.