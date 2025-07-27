Дрон ВСУ атаковал автомобиль семейной пары в российском регионе

Один человек погиб, еще один получил ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины на гражданский автомобиль в хуторе Бондаренков в Шебекинском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, под ударом украинского БПЛА оказалась супружеская пара.

В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Дрон ВСУ атаковал автомобиль в хуторе Бондаренков Шебекинского округа. Произошло самое страшное — погиб мирный житель. Ранена его супруга, — написал он.

Гладков уточнил, что женщина получила баротравму, закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения. В настоящее время ее везут в медучреждение.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские военные намеренно ударили по гражданской машине на рынке в Новой Маячке Херсонской области. Он опубликовал перехваченное российскими войсками видео, на котором видно, что дрон ВСУ влетает в автомобиль. Один человек погиб на месте, еще пятеро пострадали.