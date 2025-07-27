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Атаки ВСУ на Россию
27 июля 2025 в 13:23

ВС РФ перехватили снятое дроном ВСУ видео с атакой на авто под Херсоном

Сальдо: ВСУ целенаправленно атаковали гражданскую машину в Херсонской области

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Украинские военные намеренно ударили по гражданской машине на рынке в Новой Маячке Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Он опубликовал перехваченное российскими войсками видео, на котором видно, что дрон ВСУ влетает в автомобиль. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

На кадрах четко видно — это не ошибка и не случайность. Это террористическая атака, спланированная и реализованная сознательно, — написал он.

Ранее Сальдо сообщил, что два человека погибли за последние сутки при атаках БПЛА ВСУ в Херсонской области. Так, один из дронов атаковал гражданский микроавтобус на рынке в Новой Маячке. Один человек погиб на месте, еще пятеро пострадали.

До этого в Ломоносовском районе Ленинградской области от падения обломков БПЛА пострадала женщина. Губернатор региона Александр Дрозденко уточнил, что речь идет об ушибах и порезах. Ее жизни ничего не угрожает.

Тем временем врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что несколько машин и частных домов получили повреждения в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на регион. По его словам, пострадавших нет.

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