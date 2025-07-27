Женщина пострадала при атаке ВСУ на российский регион Дрозденко: в результате атаки БПЛА в Ленинградской области пострадала женщина

В Ломоносовском районе Ленинградской области от падения обломков БПЛА пострадала женщина, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. Ее жизни ничего не угрожает.

Характер травм — ушибы и порезы, помощь пострадавшей оказывает Ломоносовская межрайонная больница, — написал он.

Кроме того, пожарные ликвидируют возгорание трехквартирного дома в поселке Большая Ижора. Губернатор подчеркнул, что власти окажут помощь тем жителям, чье имущество пострадало при атаке ВСУ.

Ранее по меньшей мере 93 авиарейса задержали и еще 33 отменили в петербургском аэропорту Пулково. Такая ситуация в авиагавани Северной столицы сложилась на фоне угрозы атаки БПЛА.

В этот же день стало известно, что средства ПВО сработали в небе над Псковской областью. Губернатор региона Михаил Ведерников пояснил, что было сбито шесть украинских дронов.

Тем временем врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что несколько машин и частных домов получили повреждения в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на регион. По его словам, пострадавших нет.