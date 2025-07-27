Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
27 июля 2025 в 07:57

Раскрыты последствия атаки ВСУ на Ростовскую область

Слюсарь: машины и дома получили повреждения при атаке ВСУ на Ростовскую область

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несколько машин и частных домов получили повреждения в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Ростовскую область, заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале. По его словам, пострадавших нет.

В Каменске повреждения получила крыша дома на улице Танкистов. В хуторе Лесной повреждены два автомобиля, обломки БПЛА упали во двор частного дома по улице Королева, на крышу дома по улице Свободы, на улицу Ворошилова, — написал он.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз информировал, что два беспилотника Вооруженных сил Украины пытались атаковать регион. По его словам, пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.

Как уточнили в Минобороны РФ, в ночь на воскресенье, 27 июля, дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 99 украинских дронов над Россией. В ведомстве отметили, что больше всего БПЛА нейтрализовали над Брянской областью — 36. По девять беспилотников сбито над территориями Волгоградской и Ростовской областей.

Ростовская область
Юрий Слюсарь
атаки ВСУ
беспилотники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
День Крещения Руси 28 июля: праздничные открытки
Неизвестные беспилотники заметили над охраняемой японской АЭС
«Условия капитуляции»: в США раскрыли единственный сценарий для Украины
Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля
Раскрыты последствия атаки ВСУ на Ростовскую область
Стало известно о «воинственных» спорах перед встречей Трампа и главы ЕК
В Пулково ввели ограничения для самолетов на фоне угрозы атаки БПЛА
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 27 июля: инфографика
Демократы пытаются получить книгу Эпштейна с непристойным рисунком Трампа
Названа сумма, которую получили на побег исполнители теракта в «Крокусе»
Почти 100 беспилотников сбили над Россией за ночь
В Приамурье умер 100-летний ветеран Георгий Ус
Украинский солдат расстрелял командира и сдался в плен ВС России
«Политический пиар»: Мединский раскрыл мнение украинцев о возвращении детей
Лютая жара до +35 и ливни? Погода в Москве и Петербурге 28 июля — 3 августа
В Ленобласти объявили опасность атаки дронов
Поезда в российском регионе задерживаются из-за атаки БПЛА
Уиткофф рассказал, когда хотел бы решить вопрос о конфликте на Украине
Стало известно, сколько детей потеряли кров из-за атак ВСУ на ДНР
Стало известно, какие запрещенные виды вооружения ВСУ применяли в ДНР
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Европа

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Стало известно, сколько продлится жара в Санкт-Петербурге
Россия

Стало известно, сколько продлится жара в Санкт-Петербурге

Стало известно, как ВС РФ удалось уничтожить четыре ЗРК Patriot
Общество

Стало известно, как ВС РФ удалось уничтожить четыре ЗРК Patriot

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.