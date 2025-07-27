Раскрыты последствия атаки ВСУ на Ростовскую область Слюсарь: машины и дома получили повреждения при атаке ВСУ на Ростовскую область

Несколько машин и частных домов получили повреждения в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Ростовскую область, заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале. По его словам, пострадавших нет.

В Каменске повреждения получила крыша дома на улице Танкистов. В хуторе Лесной повреждены два автомобиля, обломки БПЛА упали во двор частного дома по улице Королева, на крышу дома по улице Свободы, на улицу Ворошилова, — написал он.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз информировал, что два беспилотника Вооруженных сил Украины пытались атаковать регион. По его словам, пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.

Как уточнили в Минобороны РФ, в ночь на воскресенье, 27 июля, дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 99 украинских дронов над Россией. В ведомстве отметили, что больше всего БПЛА нейтрализовали над Брянской областью — 36. По девять беспилотников сбито над территориями Волгоградской и Ростовской областей.