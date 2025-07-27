Богомаз раскрыл детали атаки ВСУ на Брянскую область Богомаз: над Брянской областью сбили два БПЛА

Два беспилотника Вооруженных сил Украины пытались атаковать Брянскую область, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. По его словам, пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.

Два вражеских БПЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте, — указал Богомаз.

Ранее Минобороны РФ информировало, что над Россией сбили 12 украинских БПЛА в промежуток с 21:50 мск до полуночи. В ведомстве отметили, что восемь аппаратов нейтрализовали над Ростовской областью, по два над Брянской и Крымом.

Также ВСУ атаковали Ростовскую область. Временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь уточнил, что жительница хутора Лесного Каменского района получила осколочное ранение, ее госпитализировали.

Кроме того, украинский дрон осуществил «циничную атаку» на машину скорой помощи в Васильевском округе Запорожской области. Губернатор региона Евгений Балицкий заявил, что были ранены пациентка и водитель, им оказали медицинскую помощь.