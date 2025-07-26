«Госпитализирована»: ВСУ атаковали российский регион беспилотниками

ВСУ атаковали Ростовскую область, заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале. По его словам, жительница хутора Лесного Каменского района получила осколочное ранение.

Силы и средства ПВО отражают воздушную атаку врага. На хуторе Лесном Каменского района из-за падения обломков БПЛА повреждены окна в двухквартирном доме, а также в легковом автомобиле. Осколочное ранение ноги получила женщина, она госпитализирована в горбольницу Каменска, — написал он.

Ранее украинский дрон осуществил «циничную атаку» на машину скорой помощи в Васильевском округе Запорожской области. Губернатор региона Евгений Балицкий указал, что были ранены пациентка и водитель, им оказали медицинскую помощь.

До этого пожар возник на территории промышленного объекта в Ставрополе после атаки беспилотников ВСУ. Как информировал глава региона Владимир Владимиров, возгорание оперативно ликвидировали, пострадавших нет. Целью Украины было нарушить энергетическую систему города, указал он.