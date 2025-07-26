Украинский БПЛА атаковал машину скорой помощи в Запорожской области

Украинский дрон осуществил «циничную атаку» на машину скорой помощи в Васильевском округе Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале. По его словам, ранены пациентка и водитель, им оказали медицинскую помощь.

БПЛА противника в Васильевском муниципальном округе ударили по машине скорой помощи в селе Скельки. Машина выехала на вызов к женщине 1967 года рождения. В результате осколочные ранения получила пациентка, а также водитель скорой помощи, — написал Балицкий.

Ранее пожар возник на территории промышленного объекта в Ставрополе после атаки беспилотников ВСУ. Как отметил глава региона Владимир Владимиров, возгорание оперативно ликвидировали, пострадавших нет. Целью Украины было нарушить энергетическую систему города, указал он.

До этого стало известно, что средства ПВО уничтожили 54 украинских БПЛА над Россией в ночь на 26 июля. Больше всего дронов — 24 — было сбито над территорией Брянской области. Еще 12 беспилотников уничтожено над Ростовской областью, шесть — над территорией Крыма.

Тем временем в Ленинградской области усилят меры безопасности в Финском заливе и в воздушном пространстве. По словам губернатора региона Александра Дрозденко, решения были приняты по итогам заседания оперативного штаба.