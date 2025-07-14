В Финском заливе усилят меры безопасности из-за угрозы атак беспилотников

В Ленинградской области усилят меры безопасности на Финском заливе и в воздушном пространстве, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. По его словам, решения были приняты по итогам заседания оперативного штаба по данному вопросу.

С учетом текущей обстановки вместе с силовыми ведомствами будем корректировать необходимые меры по защите акватории Финского залива и воздушного пространства Ленобласти, — написал он.

Как информировала пресс-служба Минобороны РФ Российские силы противовоздушной обороны уничтожили в ночь на 14 июля 11 украинских беспилотников. По данным ведомства, Вооруженные силы Украины атаковали четыре российских региона. Так, ПВО сбила шесть дронов над Орловской областью и два БПЛА — над Брянской. Еще по одному летательному устройству нейтрализовано над Курской областью, Крымом и Черным морем.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге отменили Главный военно-морской парад. Празднование Дня ВМФ решено вернуть к формату до 2015 года. Он предполагает торжественное возложение венков и концерт на Дворцовой площади. Сообщалось, что решение связано с мерами безопасности.