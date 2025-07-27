ПВО отразила атаку 12 дронов ВСУ на три российских региона МО России: над Крымом и Брянской областью сбили 12 БПЛА

Над Россией сбиты 12 украинских БПЛА в промежуток с 21:50 мск до полуночи, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что аппараты были нейтрализованы над Ростовской, Брянской областями и Крымом.

С 21:50 мск 26 июля до 00:00 мск 27 июля дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: восемь – над территорией Ростовской области и по два – над территориями Брянской области и Республики Крым, — подчеркнули в МО.

Ранее ВСУ атаковали Ростовскую область. Временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь уточнил, что жительница хутора Лесного Каменского района получила осколочное ранение, ее госпитализировали.

Кроме того, украинский дрон осуществил «циничную атаку» на машину скорой помощи в Васильевском округе Запорожской области. Губернатор региона Евгений Балицкий указал, что были ранены пациентка и водитель, им оказали медицинскую помощь.

Также средства ПВО уничтожили 54 украинских БПЛА над Россией в ночь на 26 июля. Больше всего дронов — 24 — было сбито над территорией Брянской области.