Почти 100 беспилотников сбили над Россией за ночь

Почти 100 беспилотников сбили над Россией за ночь МО России: за ночь над территорией страны сбили почти 100 БПЛА ВСУ

За ночь воскресенья, 27 июля, дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что больше всего БПЛА нейтрализовали над Брянской областью — 36.

21 — над территорией Смоленской области, 10 — уничтожены над территорией Калужской области, по девять — над территориями Волгоградской и Ростовской областей, четыре — сбиты над территорией Республики Крым, — указали в ведомстве.

В МО добавили, что по два дрона сбили над территориями Воронежской, Курской областей и над акваторией Черного моря, по одному — над территориями Московского региона, Нижегородской, Орловской и Тамбовской областей.

Ранее стало известно, что БПЛА ВСУ пытались атаковать Волгоградскую область. Губернатор Андрей Бочаров уточнил, что было нарушено питание в контактной сети железной дороги в Октябрьском районе, при этом никто не пострадал. РЖД провели работы на объекте по уточнению повреждений и ликвидации последствий.

После этого появилась информация, что из-за перебоев с электроснабжением железной дороги на станции Жутово в Волгоградской области поезда задерживаются. Пресс-служба Южной транспортной прокуратуры подчеркнула, что соблюдение прав пассажиров находится на контроле у властей.