Украинский БПЛА нарушил электропитание железной дороги под Волгоградом Бочаров: атака ВСУ нарушила электропитание железной дороги под Волгоградом

БПЛА ВСУ ночью пытались атаковать Волгоградскую область, сообщил губернатор Андрей Бочаров. По его словам, которые цитирует пресс-служба администрации региона, нарушено питание в контактной сети железной дороги в Октябрьском районе, никто не пострадал.

Подразделения ПВО Министерства обороны России отрабатывают штатно. Пострадавших нет. В результате падения обломков дронов нарушено электропитание в контактной сети железной дороги в Октябрьском районе, — уточнил Бочаров.

Он добавил, что РЖД проводят работы на объекте по уточнению повреждений и ликвидации последствий атаки. На месте работают оперативные и ремонтные службы.

Ранее Минобороны РФ информировало, что над Россией сбили 12 украинских БПЛА в промежуток с 21:50 мск до полуночи. В ведомстве отметили, что восемь аппаратов нейтрализовали над Ростовской областью, по два над Брянской и Крымом.

Также ВСУ атаковали Ростовскую область. Временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь указал, что жительница хутора Лесного Каменского района получила осколочное ранение, ее госпитализировали.