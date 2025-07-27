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27 июля 2025 в 06:46

Поезда в российском регионе задерживаются из-за атаки БПЛА

Поезда в Волгоградской области задерживаются из-за атаки БПЛА

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Поезда задерживаются из-за перебоев с электроснабжением железной дороги на станции Жутово в Волгоградской области после атаки БПЛА, сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры. Там указали, что соблюдение прав пассажиров находится на контроле у властей.

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов на станции Жутово в Октябрьском районе нарушено электропитание в контактной сети железной дороги, — говорится в публикации.

До этого БПЛА ВСУ пытались атаковать Волгоградскую область. Губернатор Андрей Бочаров уточнил, что было нарушено питание в контактной сети железной дороги в Октябрьском районе, при этом никто не пострадал. РЖД провели работы на объекте по уточнению повреждений и ликвидации последствий.

Ранее обломки украинского дрона упали на жилой дом в селе Нижние Ачалуки в Малгобекском районе Ингушетии. На видео показано, что удар пришелся на фасад, крышу и хозяйственные постройки. В результате происшествия пострадали четыре человека — 28-летняя женщина и трое детей. Все они получили необходимую медицинскую помощь в амбулаторных условиях.

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