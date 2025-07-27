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27 июля 2025 в 10:57

Свыше ста рейсов задержаны и отменены в Петербурге на фоне атак БПЛА

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

По меньшей мере 93 авиарейса задержали и еще 33 отменили в петербургском аэропорту Пулково в воскресенье, 27 июля, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Расписания». Такая ситуация в авиагавани Северной столицы сложилась на фоне угрозы атаки БПЛА.

Среди международных отправлений больше других задерживаются и отменяются рейсы в Стамбул. Среди внутренних отправлений задержки и отмены больше всего коснулись Москвы, Сочи, Минеральных Вод, Калининграда и Казани.

Ранее Росавиация временно ввела ограничения на работу аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге, сообщил пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко. По его информации, прекращены прием и выпуск самолетов.

До этого в Ленинградской области была объявлена опасность, связанная с беспилотными летательными аппаратами. Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко, он также предупредил жителей о возможных рисках в воздушном пространстве региона.

Тем временем пресс-служба Минобороны РФ информировала, что за ночь воскресенья, 27 июля, дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В ведомстве отметили, что больше всего БПЛА нейтрализовали над Брянской областью — 36. Над Смоленской — 21, над Калужской — 10.

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