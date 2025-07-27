В Ленобласти объявили опасность атаки дронов

В Ленинградской области объявлена опасность, связанная с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. Он предупредил жителей о возможных рисках в воздушном пространстве области.

Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области, — написал он.

Ранее Минобороны РФ информировало, что над Россией сбили 12 украинских БПЛА в промежуток с 21:50 мск до полуночи. В ведомстве отметили, что восемь аппаратов нейтрализовали над Ростовской областью, по два над Брянской и Крымом.

Также ВСУ атаковали Ростовскую область. Временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь уточнил, что жительница хутора Лесного Каменского района получила осколочное ранение, ее госпитализировали.

Кроме того, украинский дрон осуществил «циничную атаку» на машину скорой помощи в Васильевском округе Запорожской области. Губернатор региона Евгений Балицкий заявил, что были ранены пациентка и водитель, им оказали медицинскую помощь.