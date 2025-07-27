Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
27 июля 2025 в 07:46

В Пулково ввели ограничения для самолетов на фоне угрозы атаки БПЛА

Росавиация: в Пулково ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Росавиация временно ввела ограничения на работу аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко. По его информации, прекращены прием и выпуск самолетов.

Пулково. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал он.

Ранее в Ленинградской области была объявлена опасность, связанная с беспилотными летательными аппаратами. Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко, он также предупредил жителей о возможных рисках в воздушном пространстве региона.

До этого пресс-служба Минобороны РФ информировала, что за ночь воскресенья, 27 июля, дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В ведомстве отметили, что больше всего БПЛА нейтрализовали над Брянской областью — 36. Над Смоленской — 21, над Калужской — 10.

Также БПЛА ВСУ пытались атаковать Волгоградскую область. Губернатор Андрей Бочаров уточнил, что было нарушено питание в контактной сети железной дороги в Октябрьском районе, при этом никто не пострадал.

Пулково
аэропорты
Санкт-Петербург
Росавиация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
День Крещения Руси 28 июля: праздничные открытки
Неизвестные беспилотники заметили над охраняемой японской АЭС
«Условия капитуляции»: в США раскрыли единственный сценарий для Украины
Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля
Раскрыты последствия атаки ВСУ на Ростовскую область
Стало известно о «воинственных» спорах перед встречей Трампа и главы ЕК
В Пулково ввели ограничения для самолетов на фоне угрозы атаки БПЛА
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 27 июля: инфографика
Демократы пытаются получить книгу Эпштейна с непристойным рисунком Трампа
Названа сумма, которую получили на побег исполнители теракта в «Крокусе»
Почти 100 беспилотников сбили над Россией за ночь
В Приамурье умер 100-летний ветеран Георгий Ус
Украинский солдат расстрелял командира и сдался в плен ВС России
«Политический пиар»: Мединский раскрыл мнение украинцев о возвращении детей
Лютая жара до +35 и ливни? Погода в Москве и Петербурге 28 июля — 3 августа
В Ленобласти объявили опасность атаки дронов
Поезда в российском регионе задерживаются из-за атаки БПЛА
Уиткофф рассказал, когда хотел бы решить вопрос о конфликте на Украине
Стало известно, сколько детей потеряли кров из-за атак ВСУ на ДНР
Стало известно, какие запрещенные виды вооружения ВСУ применяли в ДНР
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Европа

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Стало известно, сколько продлится жара в Санкт-Петербурге
Россия

Стало известно, сколько продлится жара в Санкт-Петербурге

Стало известно, как ВС РФ удалось уничтожить четыре ЗРК Patriot
Общество

Стало известно, как ВС РФ удалось уничтожить четыре ЗРК Patriot

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.