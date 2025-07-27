В Пулково ввели ограничения для самолетов на фоне угрозы атаки БПЛА

В Пулково ввели ограничения для самолетов на фоне угрозы атаки БПЛА Росавиация: в Пулково ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

Росавиация временно ввела ограничения на работу аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко. По его информации, прекращены прием и выпуск самолетов.

Пулково. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал он.

Ранее в Ленинградской области была объявлена опасность, связанная с беспилотными летательными аппаратами. Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко, он также предупредил жителей о возможных рисках в воздушном пространстве региона.

До этого пресс-служба Минобороны РФ информировала, что за ночь воскресенья, 27 июля, дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В ведомстве отметили, что больше всего БПЛА нейтрализовали над Брянской областью — 36. Над Смоленской — 21, над Калужской — 10.

Также БПЛА ВСУ пытались атаковать Волгоградскую область. Губернатор Андрей Бочаров уточнил, что было нарушено питание в контактной сети железной дороги в Октябрьском районе, при этом никто не пострадал.