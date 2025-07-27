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27 июля 2025 в 08:35

Шесть дронов сбили над Псковской областью

Губернатор Ведерников: силы ПВО ликвидировали шесть БПЛА над Псковской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средства ПВО сработали в небе над Псковской областью, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале. По его словам, сбито шесть украинских дронов.

По предварительной информации, над территорией региона уничтожены шесть БПЛА противника. <…> Остерегайтесь падения обломков!написал он.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что несколько машин и частных домов получили повреждения в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на регион. По его словам, пострадавших нет.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз информировал, что два беспилотника Вооруженных сил Украины пытались атаковать регион. По его словам, пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.

Как уточнили в Минобороны России, в ночь на воскресенье, 27 июля, дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 99 украинских дронов над Россией. В ведомстве отметили, что больше всего БПЛА нейтрализовали над Брянской областью — 36.

Псковская область
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