Украинский снаряд попал в дом врача-нейрохирурга из Херсонской области Сальдо: два человека погибли за сутки при атаках ВСУ в Херсонской области

Два человека погибли за последние сутки при атаках дронов ВСУ в Херсонской области, сообщает в Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, еще восемь жителей получили ранения.

В Алешках снаряд попал в жилой дом врача-нейрохирурга. Доктор скончался на месте, еще два человека — его супруга и сын — получили ранения. Пострадавшие в больнице, — написал он.

Также дрон атаковал гражданский микроавтобус на рынке в Новой Маячке. Один человек погиб на месте, еще пятеро пострадали. Еще один удар беспилотника пришелся на группу лесников, тушивших пожар. Один работник лесхоза пострадал и госпитализирован.

Ранее в Ломоносовском районе Ленинградской области от падения обломков БПЛА пострадала женщина. Губернатор региона Александр Дрозденко уточнил, что речь идет об ушибах и порезах. Ее жизни ничего не угрожает.

До этого врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что несколько машин и частных домов получили повреждения в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на регион. По его словам, пострадавших нет.