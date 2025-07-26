Российские бойцы теперь контролируют Зеленый Гай и Малиевку

Российские бойцы теперь контролируют Зеленый Гай и Малиевку Минобороны: ВС России заняли Зеленый Гай и Малиевку

ВС России установили контроль над населенными пунктами Зеленый Гай в ДНР и Малиевка в Днепропетровской области, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным оборонного ведомства, успешные действия провели бойцы «Востока».

Подразделения группировки войск «Восток» в результате успешных наступательных действий освободили населенные пункты Зеленый Гай Донецкой Народной Республики и Малиевка Днепропетровской области, — сказано в сообщении.

Несколько дней назад ВС РФ заняли населенный пункт Варачино, расположенный в Сумской области. Успех на линии фронта принесли бойцы группировки «Север».

Ранее появилась информация, что командование ВСУ перебросило на Сумское направление 300-й учебный танковый полк из Черниговской области. Это произошло на фоне значительных потерь среди украинских солдат. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Также стало известно, что взвод 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожен ударом ФАБ в районе села Новоселка в Днепропетровской области. Эти украинские солдаты дезертировали с позиций под Январским.