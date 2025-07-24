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24 июля 2025 в 07:58

ВСУ перебросили на Сумское направление учебный полк

ТАСС: ВСУ отправили на Сумское направление учебный полк

ВС Украины ВС Украины Фото: Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press

Командование ВСУ перебросило на Сумское направление 300-й учебный танковый полк из Черниговской области, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Уточняется, что это произошло на фоне значительных потерь среди украинских солдат. Минобороны России не комментировало эту информацию.

На фоне колоссальных потерь враг перебросил на Сумское направление из Черниговской области 300-й учебный танковый полк (в/ч А1414), сформированный изначально исключительно для обучения военнослужащих и их последующего распределения по боевым бригадам, — отметил собеседник агентства.

Ранее источник в российских силовых структурах рассказал, что ВСУ потеряли в боях за населенный пункт Варачино в Сумской области подразделения двух элитных бригад и штурмового полка. Минобороны России не комментировало эту информацию.

До этого стало известно, что украинское командование создало систему блокпостов и заградительных отрядов вокруг Купянска Харьковской области. Военный эксперт Андрей Марочко указал, что такие меры направлены на сокращение случаев дезертирства среди военнослужащих ВСУ, в частности тех, кто был направлен в Купянск против своей воли.

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