Стали известны потери ВСУ в боях за Варачино ВСУ потеряли в боях за Варачино подразделения двух бригад и штурмового полка

Вооруженные силы Украины потеряли в боях за населенный пункт Варачино в Сумской области подразделения двух элитных бригад и штурмового полка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. По его словам, даже после водружения российского флага противник сопротивлялся и пытался удержать подвалы полуразрушенных домов. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Враг там потерял подразделения элитных 71-й егерской бригады, 95-й десантно-штурмовой бригады, 78-го десантно-штурмового полка ВСУ, которых попытались усилить резервами из 15-го пограничного отряда (штурмовое подразделение украинских пограничников), а также переброшенные резервы из 156-й механизированной бригады, — отметил источник.

Собеседник агентства подчеркнул, что тяжелые бои шли больше месяца. Полностью зачистить все дома населенного пункта от украинских солдат удалось лишь накануне, 23 июля, добавил он.

Ранее Минобороны сообщило о взятии Варачино под контроль российских войск. Поселок был занят бойцами группировки «Север» в ходе активных боевых действий.