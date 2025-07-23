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Атаки ВСУ на Россию
23 июля 2025 в 12:20

ВС России взяли под контроль село Варачино в Сумской области

Боевая работа РСЗО БМ-21 «Град» группировки войск «Север» Боевая работа РСЗО БМ-21 «Град» группировки войск «Север» Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Населенный пункт Варачино, расположенный в Сумской области, был взят под контроль российскими войсками, сообщили в Министерстве обороны РФ. Поселок был занят бойцами группировки «Север» в ходе активных боевых действий.

Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий освободили населенный пункт Варачино Сумской области, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ отметили, что военнослужащим группировки «Север» в Сумской области удалось нанести поражение скоплению живой силы и техники спецподразделения «Химеры» украинского Главного управления разведки. По словам представителей МО, в ходе атаки применялись ударные беспилотники, артиллерийские установки и авиация.

Кроме того, боец «Севера» с позывным Кит рассказал, как солдаты армии Украины переодеваются в гражданскую одежду и пытаются выбраться из Сумской области под видом мирных жителей. По его словам, ВСУ намерены организовать отступление со своих позиций в составе малых групп.

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