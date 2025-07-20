Украинское командование создало систему блокпостов и заградительных отрядов вокруг Купянска Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС. По его словам, такие меры направлены на сокращение случаев дезертирства среди военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Факты дезертирств в Купянске присутствуют, как и на всей линии боевого соприкосновения, но здесь ситуация осложняется тем, что весь населенный пункт опоясан своеобразными блокпостами, заградотрядами, — заявил Марочко.

Эксперт отметил высокую эффективность этих мер — передвижение военных строго контролируется, а покинуть город стало практически невозможно из-за многочисленных шлагбаумов и КПП. Особенно сложно тем мобилизованным, кто был направлен в Купянск против своей воли. По словам Марочко, такая тактика украинского командования свидетельствует о серьезных проблемах с моральным духом подразделений ВСУ на этом участке.

Ранее сообщалось, что с начала 2025 года подразделения российской армии установили контроль над 2395 квадратными километрами украинской территории, эта площадь сопоставима с размерами Люксембурга. В 2024 году российские войска заняли 3388 квадратных километров, что свидетельствует об увеличении темпов продвижения.