ВС России заняли еще два села в зоне СВО

ВС России заняли еще два села в зоне СВО Минобороны: ВС России взяли под контроль населенные пункты Разино и Меловое

Российская армия взяла под контроль село Разино в зоне СВО, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Населенный пункт находится на территории ДНР.

Этого добились подразделения группировки войск «Центр». Кроме того, военные заняли населенный пункт Меловое в Харьковской области. Это помогло ВС России продвинуться на соответствующем направлении.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что российские военные взяли под контроль ключевую трассу снабжения ВСУ Красноармейск — Павлоград. Он отметил, что дорога находится под постоянным ударом артиллерии и дронов. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

До этого военный эксперт Борис Рожин сообщал, что российские военные выбили солдат ВСУ из села Каменского в Запорожской области. Он подчеркнул, что речь идет об участке, расположенном к югу от реки Янчекрак. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Между тем председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российские подразделения продвинулись в восточной части села Каменского. По его словам, ВС РФ взяли под контроль четыре квадратных километра территории. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.