Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 июля 2025 в 12:19

ВС России заняли еще два села в зоне СВО

Минобороны: ВС России взяли под контроль населенные пункты Разино и Меловое

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Российская армия взяла под контроль село Разино в зоне СВО, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Населенный пункт находится на территории ДНР.

Этого добились подразделения группировки войск «Центр». Кроме того, военные заняли населенный пункт Меловое в Харьковской области. Это помогло ВС России продвинуться на соответствующем направлении.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что российские военные взяли под контроль ключевую трассу снабжения ВСУ Красноармейск — Павлоград. Он отметил, что дорога находится под постоянным ударом артиллерии и дронов. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

До этого военный эксперт Борис Рожин сообщал, что российские военные выбили солдат ВСУ из села Каменского в Запорожской области. Он подчеркнул, что речь идет об участке, расположенном к югу от реки Янчекрак. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Между тем председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российские подразделения продвинулись в восточной части села Каменского. По его словам, ВС РФ взяли под контроль четыре квадратных километра территории. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Минобороны РФ
ДНР
Харьковская область
ВС РФ
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Родившийся в СССР нобелевский лауреат остался без европейского паспорта
Руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов отметит юбилей
Зафиксированы попытки ВСУ атаковать ДНР ракетами Storm Shadow
Кузнецова рассказала об условиях и мерах поддержки для семей с детьми
Пашинян рассказал о возлагаемых на США надеждах
Кадыров лаконично ответил тем, кто желает ему смерти
Глава Федерации бокса рассказал, что ждет давшую вейп обезьяне спортсменку
Популярную российскую группу заподозрили в пропаганде ЛГБТ
Назван фактор, из-за которого ХАМАС и Израиль могут не достичь перемирия
Российские войска вступили в бой с элитным отрядом ГУР Украины
В Госдуме объяснили, почему в России отмечают День святого Валентина
Вяльбе заговорила о серьезных проблемах Большунова со здоровьем
Законопроект премьера Британии о сокращении выплат сыграл с ним злую шутку
Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 4 июля, фото и видео
Сбои в работе МТС сегодня, 4 июля: проблемы со связью, когда починят
Премьера спектакля «Терраса» состоится в LA'Театре в Москве
В Госдуме раскрыли, кто пытается вернуть Манижу в Россию
Стало известно, какое оружие ВСУ российский лазер будет щелкать как орешки
«Работает на 300%»: Кузнецова назвала самый нелогичный семейный закон
Котенок назвал атаку ВСУ на Подмосковье попыткой Киева понравиться Трампу
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.