Российские военные взяли под контроль трассу снабжения ВСУ под Покровском Кимаковский: ВС России взяли под контроль трассу Красноармейск — Павлоград

Российские военные взяли под контроль ключевую трассу снабжения ВСУ Красноармейск — Павлоград, заявил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Он отметил, что дорога находится под постоянным ударом артиллерии и дронов. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Дорога Красноармейск — Павлоград теперь под плотным непрерывным огнем нашей артиллерии и FPV-дронов, — сказал Кимаковский.

Советник главы ДНР добавил, что ВСУ пытаются использовать объездные дороги. Однако и эти пути попадают под удар беспилотников, указал он.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что ВС РФ уничтожили под Сумами, в районе населенного пункта Алексеевка, наемника ВСУ из США Даниэля Александра Пола Вудс-Риза. Уточняется, что военнослужащий находился в зоне боевых действий с 2022 года. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Согласно опубликованным данным, ВСУ оставили на поле боя многих наемников, среди них итальянец Мануэле Мамели, румын Штефан Данут-Кристиан Грека, француз Антуан Пьер Александр Анакойя, болгарин Владислав Цветанов Младенов, мексиканец Марио Альберто Лавер Мартинес из Икстепека и другие. Отмечается, что речь идет только о тех, кого удалось идентифицировать.