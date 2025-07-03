Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 июля 2025 в 08:21

Российские военные взяли под контроль трассу снабжения ВСУ под Покровском

Кимаковский: ВС России взяли под контроль трассу Красноармейск — Павлоград

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российские военные взяли под контроль ключевую трассу снабжения ВСУ Красноармейск — Павлоград, заявил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Он отметил, что дорога находится под постоянным ударом артиллерии и дронов. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Дорога Красноармейск — Павлоград теперь под плотным непрерывным огнем нашей артиллерии и FPV-дронов, — сказал Кимаковский.

Советник главы ДНР добавил, что ВСУ пытаются использовать объездные дороги. Однако и эти пути попадают под удар беспилотников, указал он.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что ВС РФ уничтожили под Сумами, в районе населенного пункта Алексеевка, наемника ВСУ из США Даниэля Александра Пола Вудс-Риза. Уточняется, что военнослужащий находился в зоне боевых действий с 2022 года. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Согласно опубликованным данным, ВСУ оставили на поле боя многих наемников, среди них итальянец Мануэле Мамели, румын Штефан Данут-Кристиан Грека, француз Антуан Пьер Александр Анакойя, болгарин Владислав Цветанов Младенов, мексиканец Марио Альберто Лавер Мартинес из Икстепека и другие. Отмечается, что речь идет только о тех, кого удалось идентифицировать.

Россия
ДНР
Игорь Кимаковский
трассы
ВС РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пашинян рассказал о возлагаемых на США надеждах
Кадыров лаконично ответил тем, кто желает ему смерти
Глава Федерации бокса рассказал, что ждет давшую вейп обезьяне спортсменку
Популярную российскую группу заподозрили в пропаганде ЛГБТ
Назван фактор, из-за которого ХАМАС и Израиль могут не достичь перемирия
Российские войска вступили в бой с элитным отрядом ГУР Украины
В Госдуме объяснили, почему в России отмечают День святого Валентина
Вяльбе заговорила о серьезных проблемах Большунова со здоровьем
Законопроект премьера Британии о сокращении выплат сыграл с ним злую шутку
Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 4 июля, фото и видео
Сбои в работе МТС сегодня, 4 июля: проблемы со связью, когда починят
В Госдуме раскрыли, кто пытается вернуть Манижу в Россию
Стало известно, какое оружие ВСУ российский лазер будет щелкать как орешки
«Работает на 300%»: Кузнецова назвала самый нелогичный семейный закон
Котенок назвал атаку ВСУ на Подмосковье попыткой Киева понравиться Трампу
Еще один российский аэропорт временно не принимает самолеты
Супертайфун, торнадо, жара до +40 градусов: какая погода будет в июле
В РФ начали вводить четырехдневку: кого коснется, что будет с зарплатами
В российском регионе помогут родным погибшей при атаке БПЛА пенсионерки
Вернувшиеся из плена военные поблагодарили всех за содействие
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.