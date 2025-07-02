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02 июля 2025 в 20:56

Под Сумами ликвидирован иностранный наемник

ТАСС: ВС России ликвидировали под Сумами американского наемника ВСУ Вудс-Риза

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные уничтожили под Сумами, в районе населенного пункта Алексеевка, наемника Вооруженных сил Украины из США Даниэля Александра Пола Вудс-Риза, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. Уточняется, что военнослужащий находился в зоне боевых действий с 2022 года. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Бойцами «Севера» уничтожен американский наемник Daniel Alexander Paul Woods-Reese (Даниэль Александр Пол Вудс-Риз), — рассказал собеседник агентства.

Согласно опубликованным данным, ВСУ оставили на поле боя многих наемников, среди них итальянец Мануэле Мамели, румын Штефан Данут-Кристиан Грека, француз Антуан Пьер Александр Анакойя, болгарин Владислав Цветанов Младенов, мексиканец Марио Альберто Лавер Мартинес из Икстепека и другие. Отмечается, что речь идет только о тех, кого удалось идентифицировать.

Ранее стало известно о необъяснимых смертях иностранных наемников в составе ВСУ. Многие из них погибают совсем не от полученных ранений или хронических болезней. В расследовании приводятся случаи, когда официальные причины смерти — например, сердечный приступ у грузинского наемника Вано Надирадзе — могут скрывать ликвидацию за особую жестокость или убийство сослуживцами.

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