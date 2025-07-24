Российские войска взяли под контроль еще два села в ДНР

Российские войска взяли под контроль еще два села в ДНР Минобороны сообщило о взятии под контроль Новоэкономического и Зверево в ДНР

Вооруженные силы РФ установили контроль над Новоэкономическим и Зверево в ДНР, сообщила пресс-служба Минобороны России. В операции участвовали военные группировки войск «Центр».

Освобождены населенные пункты Новоэкономическое и Зверево Донецкой Народной Республики, — сказано в сообщении.

Ранее военэксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военные успешно отразили три атаки украинской армии в районе Торского в ДНР. Это позволило ВС РФ закрепиться в восточной части населенного пункта. Также удалось взять под контроль двухкилометровый участок дороги, ведущей к Кременной в ЛНР, добавил Марочко. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

Военный эксперт Василий Дандыкин до этого рассказал, что Украина ежемесячно теряет более 30 тысяч солдат ранеными и убитыми. По его словам, нехватка военнослужащих вынуждает Киев использовать иностранных наемников. Большие потери в рядах противника фиксируются на Сумском направлении, а также в районах Часова Яра, Константиновки и Красноармейска.