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24 июля 2025 в 18:55

Советник Пушилина объяснил важность контроля над Новоэкономическим в ДНР

Кимаковский: взятие Новоэкономического приблизило армию России к Димитрову

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы России вплотную подошли к северо-востоку Димитрова (Мирнограду) после взятия населенного пункта Новоэкономическое в Донецкой Народной Республике, заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. По его словам, которые приводит ТАСС, контроль над поселком дает ВС РФ возможность усилить огневое давление на группировку противника в самом городе.

С освобождением поселка Новоэкономическое наши силы подошли вплотную к северо-восточной части Димитрова, — сказал Кимаковский.

Министерство обороны объявило, что российские войска установили контроль над Новоэкономическим в этот четверг, 24 июля. Кроме того, военнослужащие взяли Зверево в ДНР. Как уточнили в ведомстве, в операции участвовали бойцы группировки войск «Центр».

Ранее источник в силовых структурах сообщил, что на окраинах Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР начались столкновения российских и украинских войск. Речь идет о южной и юго-западной окраинах города. Минобороны России не комментировало эту информацию.

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